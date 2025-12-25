Фигуристка Леонова верит в успешное возвращение Валиевой

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова заявила, что фигуристка Камила Валиева может вернуться в профессиональный спорт на былой уровень, передает «Матч ТВ».

«Я думаю, что, без сомнения, вернется, потому что столько всего, мне кажется, она уже для этого сделала и сколько еще сделает. Главное хорошо подготовиться, чтобы возвращение было красивым», — заявила Леонова.

25 декабря российская фигуристка Камила Валиева отбыла четырехлетний срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее Журова заявила, что вернуть Валиеву четырехлетней давности невозможно.