На Западе усомнились в праве Зеленского называться христианином из-за видео в Рождество

Боуз усомнился в христианской вере Зеленского после его рождественской речи

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал в своем рождественском обращении кому-то «сгинуть», поскольку не придерживается христианской веры. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Он не христианин. Может, это позволяет ему желать смерти другим в канун Рождества?» — написал он.

24 декабря Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале рождественское видеопоздравление. В нем он заявил, что «все украинцы в этот день желают смерти одному человеку». Кому именно, украинский лидер уточнять не стал.

Кроме того, в своей речи политик назвал россиян «безбожниками» из-за ударов по Украине. По его словам, жители РФ якобы не имеют ничего общего с христианством и «чем-то человеческим».

На Украине Рождество официально отмечают 25 декабря по Новоюлианскому календарю Закон об этом Зеленский подписал в июле 2023 года.

24 декабря правительство Украины согласовало указ Владимира Зеленского, который предложил праздновать 7 января День программиста вместо православного Рождества.

Ранее на Украине отменили выходные на новогодние праздники.