Росздравнадзор отреагировал на сообщения о дефиците препарата от шизофрении в аптеках

Росздравнадзор: в России сейчас есть около 1 млн упаковок кветиапина
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В России сейчас доступно около 1 млн упаковок кветиапина отечественного и зарубежного производства — с начала года в оборот было поставлено свыше 3 млн упаковок этого препарата от шизофрении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

По информации ведомства, сейчас в России зарегистрированы 24 наименования препаратов с МНН «Кветиапин» российского и иностранного производства, которые стабильно выпускаются и поставляются в медицинские учреждения и аптеки. Указывается, что с начала года в гражданский оборот введено более 3 млн упаковок — больше, чем в предыдущие годы, а по данным системы маркировки лекарств, остатки составляют почти 1 млн упаковок.

25 декабря газета «Коммерсантъ» писала, что в российских аптеках фиксируется дефицит нейролептика «Сероквель» с действующим веществом кветиапин, применяемого для лечения шизофрении, психозов и биполярного расстройства.

По данным издания, дефицит связан с передачей прав на лекарство от компании AstraZeneca к немецкой Cheplapharm и переносом производства. Максимальные дозировки по 200 мг остались в крупных московских и региональных сетях, включая «Риглу», «Столички», «Неофарм», «Горздрав» и «36,6». Лекарство, как отмечается, недоступно для заказа через интернет-аптеки, такие как «Еаптека» и «Здравсити».

Ранее СМИ рассказали, что в нескольких регионах России возник дефицит инсулина.

