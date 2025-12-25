На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Похитившего более 80 млн рублей у россиян мужчину экстрадировали из ОАЭ

МВД: из ОАЭ экстрадировали разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина
close
Edgar Su/Reuters

В аэропорту Дубая задержали обвиняемого в крупном мошенничестве россиянина, который находился в розыске Интерпола. Его экстрадировали в Россию из ОАЭ, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, мужчина обвиняется в 15 эпизодах мошенничества. По предварительным данным, в период с 2018 по 2021 год он и его сообщники заключали с гражданами договоры доверительного управления имуществом, обещая вернуть привлеченные деньги с прибылью, однако своих обязательств не выполнили. Сумма причиненного ими ущерба составила более 88 млн рублей.

Волк уточнила, что фигурант дела скрывался за границей. В июле 2024 года столичный главк МВД России объявил его в международный розыск.

До этого ОАЭ выдали России сооснователя крупнейшей финансовой пирамиды Finiko, из-за которой пострадали более 7 тысяч человек. Организаторы обещали гражданам вкладывать их деньги в ценные бумаги и криптовалюты и возвращать их с прибылью. Однако люди не только не получили прибыль, но и потеряли свои деньги. Волк уточнила, что пострадавшие суммарно лишились свыше 1 млрд рублей.

Ранее в Дубае задержали блогера-миллионника, отсидевшего в российской тюрьме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами