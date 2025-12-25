Похитившего более 80 млн рублей у россиян мужчину экстрадировали из ОАЭ

В аэропорту Дубая задержали обвиняемого в крупном мошенничестве россиянина, который находился в розыске Интерпола. Его экстрадировали в Россию из ОАЭ, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, мужчина обвиняется в 15 эпизодах мошенничества. По предварительным данным, в период с 2018 по 2021 год он и его сообщники заключали с гражданами договоры доверительного управления имуществом, обещая вернуть привлеченные деньги с прибылью, однако своих обязательств не выполнили. Сумма причиненного ими ущерба составила более 88 млн рублей.

Волк уточнила, что фигурант дела скрывался за границей. В июле 2024 года столичный главк МВД России объявил его в международный розыск.

До этого ОАЭ выдали России сооснователя крупнейшей финансовой пирамиды Finiko, из-за которой пострадали более 7 тысяч человек. Организаторы обещали гражданам вкладывать их деньги в ценные бумаги и криптовалюты и возвращать их с прибылью. Однако люди не только не получили прибыль, но и потеряли свои деньги. Волк уточнила, что пострадавшие суммарно лишились свыше 1 млрд рублей.

