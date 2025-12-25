На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина сделала ДНК-тест и узнала, что ее подменили при рождении

Metro: испанка узнала, что ее подменили при рождении после сделанного ДНК-теста
Shutterstock/FOTODOM

В Испании женщина сделала ДНК-тест и узнала, что ее подменили при рождении, пишет Metro.

Как пишут СМИ, 23-летняя жительница Испании, которую при рождении перепутали с другим новорожденным в больнице, выиграла иск о компенсации на сумму почти €1 млн. Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, узнала о подмене в подростковом возрасте после ДНК-теста, который показал, что люди, воспитавшие ее, не являются биологическими родителями.

Расследование установило, что в 2002 году в больнице Сан-Миллан в Логроньо два младенца были отправлены домой с чужими семьями. Причины ошибки до конца не выяснены – власти называют произошедшее «человеческим фактором».

Обе женщины, чьи жизни были затронуты подменой, подали иски о компенсации морального вреда. Суд постановил выплатить каждой по €850 тысяч, а истице, оставшейся без возможности быть воспитанной биологическими родителями, – дополнительно €125 тысяч.

«Правительство Ла-Риохи принимает и уважает решение суда. Мы полностью его соблюдаем, поскольку важно признавать моральный ущерб в столь чувствительных ситуациях», – заявил представитель региональных властей.

Компенсация будет выплачена страховыми компаниями региональной службы здравоохранения Ла-Риохи. Сумма может увеличиться после рассмотрения апелляции.

Ранее мужчина попросил друга сдать за него тест на отцовство, чтобы не платить алименты.

