Белоруссия высказалась о добрососедских отношениях с Польшей, Литвой и Латвией

В МО Белоруссии надеются на добрососедские отношения с Польшей, Литвой и Латвией

Белоруссия надеется на построение добрососедских отношений с Польшей, Латвией и Литвой. Об этом в социальной сети X заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник главы Минобороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

«Поздравили всех, кто сегодня отмечает праздник Рождества, в том числе коллег из Латвии, Литвы и Польши. Верим, что в нашем регионе будет мир и настоящие добрососедские отношения», — написал он.

25 декабря в Белоруссии отмечается Рождество Христово (католическое Рождество). Этот день в стране является выходным.

15 декабря министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что его страна готова участвовать в переговорах с Белоруссией по вопросу пограничного урегулирования на уровне послов по особым поручениям.

До сих пор Вильнюс воздерживался от диалога с Минском на политическом уровне, настаивая на решении всех вопросов на уровне таких ведомств, как пограничные службы. Претензии Литвы к Белоруссии связаны с запуском с территории последней метеозондов с контрабандой, а также с отказом пропускать литовские фуры на родину через границу.

Ранее в СМИ заявили об изменении стратегии Белоруссии по отношению к Литве.