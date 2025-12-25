«Сможет»: Плющенко о четверных прыжках Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) может полноценно вернуться к соревнованиям и восстановить четверные прыжки. Его слова приводит РИА Новости.

«Если Александра вернется, это будет хорошо и для болельщиков, и для ее соперниц, и для Федерации фигурного катания на коньках России. Характер у Александры чемпионский. Восстанавливается она на удивление быстро. Мы ведь с ней восстановили четверной лутц перед контрольными прокатами в прошлом году, хотя времени было очень мало», — сказал Плющенко.

Также тренер добавил, что фигуристка сможет восстановить прыжки в четыре оборота.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Роднина заявила, что хочет увидеть возвращение Трусовой на соревнования.