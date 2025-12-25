В Калужской области предотвратили серию терактов

В Калужской области силовики предотвратили запланированную спецслужбами Украины серию терактов на газохранилище и стоянке оборонного предприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий установлен житель Калуги, 1976 года рождения, уроженец Запорожья, планировавший по заданию украинских спецслужб подрыв самодельных взрывных устройств на федеральном газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия», — рассказали в спецслужбе.

По данным ведомства, мужчина изготовил порядка 80 кг бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства. Из оборудованного Киевом схрона изъяли 300 грамм пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два электродетонатора, а также пистолет и боеприпасы.

Отмечается, что в телефоне террориста найдена переписка в Telegram с куратором из украинских спецслужб с обсуждением преступлений и соответствующими инструкциями.

В ходе операции мужчина оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен. В ФСБ уточнили, что пострадавших среди помимо него нет. В отношении террориста возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

Ранее в Тюменской области завели дело против агента Киева, готовившего взрыв на нефтепроводе.