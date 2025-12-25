В Вифлеем вернулось Рождество

Посол США Хакаби: Храм Рождества Христова в Вифлееме впервые за 3 года был переполнен

Базилика Рождества Христова в Вифлееме была переполнена верующими впервые с начала палестино-израильского конфликта во время богослужения по случаю празднования Рождества. Об этом заявил посол США в Израиле Майк Хакаби на своей странице в соцсети X.

«Впервые за последние три года в Вифлееме там было невероятно много людей», — написал дипломат.

По данным агентства Associated Press, на Ясельной площади перед базиликой собрались тысячи людей. Также впервые за три года на площади установили большую рождественскую елку.

Празднование Рождества среди верующих Католической церкви началось с традиционного шествия из Иерусалима в Вифлеем (расположен в Палестинской автономии), которое возглавил иерусалимский патриарх (архиепископ Римско-католической церкви на Святой земле) кардинал Пьербаттиста Пиццабалла. Перед этим 21 декабря он провел посвященное Рождеству богослужение для христиан, проживающих в секторе Газа.

Праздничные мероприятия проходят в Вифлееме впервые с начала вооруженного конфликта в секторе Газа в 2023 году.

