Балицкий рассказал, почему ВС РФ важно взять Гуляйполе в Запорожской области

Балицкий: взятие Гуляйполя создаст условия для освобождения всего Запорожья
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска высокими темпами продвигаются в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе продолжая бои за город Гуляйполе в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Это (Гуляйполе — «Газета.Ru») важный укрепленный район ВСУ и транспортный узел, взятие которого позволит создать условия для освобождения всего Запорожья», — подчеркивается в заявлении.

По словам Балицкого, военнослужащие Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Заречное. Подразделения группировки российских войск «Днепр» наступают на Ореховском направлении. Кроме того, в Гуляйполе были уничтожены подземные бункеры украинских формирований.

Как отметил губернатор, Киев потратил на эти бетонные укрепления миллионы гривен украинских налогоплательщиков. При этом бункеры «не продержались пять минут» перед напором ВС РФ.

Балицкий написал, что администрация и правительство Запорожской области готовы оказать помощь жителям освобожденных населенных пунктов. Речь идет о помощи как гуманитарного, так и административного характера.

24 декабря в российских силовых структурах рассказали, что взятие под контроль Гуляйполя даст возможность расширить плацдарм для наступления на берегу реки Гайчур.

Ранее Путин заявил, что более половины территории Гуляйполя находится под контролем ВС РФ.

