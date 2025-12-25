На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин обновил состав Госсовета

Путин включил в состав Госсовета руководителей двух российских регионов
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин включил в состав Государственного Совета (Госсовет) губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, а также врио губернатора Тверской области Виталия Королева. Соответствующий указ российского лидера опубликован на сайте официальных правовых актов.

Согласно документу у некоторых участников Госсовета уточняются наименования должностей, в том числе у глав регионов, которые раньше были в статусе временно исполняющих обязанности. Из состава исключили Александра Гуцана, который перешел с поста полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) на должность генпрокурора РФ. Игорь Руденя, который до этого возглавлял Тверскую область, остался в составе Госсовета в должности нового полпреда в СЗФО.

Путин 25 декабря проведет заседание Госсовета, оно будет посвящено вопросам подготовки кадров для российской экономики. В ходе встречи будут обсуждаться темы кадрового прогноза, развития технологий искусственного интеллекта и адаптации к ним системы образования, перезагрузки системы дополнительного профессионального образования, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.

Государственный Совет Российской Федерации —это конституционный государственный и консультативно-совещательный орган, состав которого формирует президент.

Ранее сообщалось, что Путин проведет совещание по госпрограмме вооружений.

