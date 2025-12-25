«Малолетний подонок»: Милонов – о школьнике из Москвы, оскорбившем учителя на видео

Ученика московской школы, который матом оскорблял учителя и грозил ему увольнением, нужно оставить на второй год, а его родителей отчитать перед всем коллективом учебного заведения. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов, назвав школьника «подонком и хамом».

«Поскольку ученик несовершеннолетний, то понятно, что с него как с гуся вода. Но почему бы показательно этого человека не оставить на второй год? Пускай он чувствует унижение. А его родителей вызвать, поставить перед всем коллективом школы и публично их отчитать за то, что они настолько не способны выполнять свои функции, что просто взяли и превратили своего ребенка в какого-то хама. И пусть они стоят перед всей школой и краснеют. Уверен, что после этой прекрасной процедуры они по-другому будут относиться к тому, что их сын растет просто подонком малолетним. По-другому я не могу сказать. Вы извините, я старой формации человек, но для меня вопрос оскорбления учителя является просто запредельным аморальным поступком. Он не готов отвечать сам — пусть родители отвечают, пусть пунцовые выходят от стыда», — сказал он.

25 декабря Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в московской школе №1158 ученик оскорблял учителя на уроке и записывал издевательства на видео. Конфликт начался из-за того, что 61-летний учитель иностранных языков попросил мальчика убрать телефон, на что тот начал оскорблять педагога, ругаться матом и грозить ему увольнением. Одноклассники ребенка при этом молча наблюдали за происходящим, а некоторых из них тоже вели видеосъемку.

Директор школы рассказала изданию, что не планирует замалчивать инцидент, поскольку поведение ученика «является категорически неприемлемым».

Позднее канал уточнил, что семья ученика написала заявление об отчислении сына, а школа передала информацию о случившемся в комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы.

