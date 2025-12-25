Российские военные подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Свято-Покровское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») и бригады морской пехоты», — говорится в сообщении ведомства.

Бои шли в районах Константиновки, Краматорска, Никифоровки и Резниковки. Потери ВСУ составили более 215 бойцов, танк, шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Также были поражены три склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

25 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балцикий сообщил, что российские войска высокими темпами продвигаются в глубину обороны ВСУ, в том числе продолжая бои за город Гуляйполе.

По словам Балицкого, военнослужащие Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Заречное. Подразделения группировки российских войск «Днепр» наступают на Ореховском направлении. Кроме того, в Гуляйполе были уничтожены подземные бункеры украинских формирований.

Как отметил губернатор, Киев потратил на эти бетонные укрепления миллионы гривен украинских налогоплательщиков. При этом бункеры «не продержались пять минут» перед напором ВС РФ.

Ранее Путин заявил, что более половины территории Гуляйполя находится под контролем ВС РФ.