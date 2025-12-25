На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные взяли под контроль Свято-Покровское в ДНР

МО: войска РФ освободили Свято-Покровское в ДНР
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Свято-Покровское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») и бригады морской пехоты», — говорится в сообщении ведомства.

Бои шли в районах Константиновки, Краматорска, Никифоровки и Резниковки. Потери ВСУ составили более 215 бойцов, танк, шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Также были поражены три склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

25 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балцикий сообщил, что российские войска высокими темпами продвигаются в глубину обороны ВСУ, в том числе продолжая бои за город Гуляйполе.

По словам Балицкого, военнослужащие Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Заречное. Подразделения группировки российских войск «Днепр» наступают на Ореховском направлении. Кроме того, в Гуляйполе были уничтожены подземные бункеры украинских формирований.

Как отметил губернатор, Киев потратил на эти бетонные укрепления миллионы гривен украинских налогоплательщиков. При этом бункеры «не продержались пять минут» перед напором ВС РФ.

Ранее Путин заявил, что более половины территории Гуляйполя находится под контролем ВС РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами