В Израиле высказались о демарше посла Украины из-за присутствия коллеги из России

МИД Израиля: демарш посла Украины из-за присутствия коллеги из РФ не был замечен

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук покинул дипломатическую церемонию в Иерусалиме из-за присутствия на мероприятии российского коллеги Анатолия Викторова, однако организаторы из МИД Израиля заявили, что не заметили такого демарша. Об этом сообщает Ynet.

По данным портала, Корнийчук возмущен тем, что его поставили в неловкое положение, заранее не предупредив о присутствии Викторова на церемонии зажжения ханукальной свечи у иерусалимской Стены плача.

«Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, заметив присутствие посла России в Израиле, в гневе покинул дипломатическое мероприятие, которое организовал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар», — говорится в материале.

Отмечается, что свое недовольство сложившейся ситуацией Корнийчук выразил высокопоставленным представителям МИД Израиля.

В израильском внешнеполитическом ведомстве в свою очередь рассказали, что они «не получали никаких протестов», а также не заметили уход посла с церемонии. Там также выразили благодарность всем послам за присутствие, отдельно отметив Украину и Россию.

