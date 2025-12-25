На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Израиле высказались о демарше посла Украины из-за присутствия коллеги из России

МИД Израиля: демарш посла Украины из-за присутствия коллеги из РФ не был замечен
true
true
true
close
Министерство Иностранных Дел Израиля" class="item-image" loading="lazy">
Министерство Иностранных Дел Израиля

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук покинул дипломатическую церемонию в Иерусалиме из-за присутствия на мероприятии российского коллеги Анатолия Викторова, однако организаторы из МИД Израиля заявили, что не заметили такого демарша. Об этом сообщает Ynet.

По данным портала, Корнийчук возмущен тем, что его поставили в неловкое положение, заранее не предупредив о присутствии Викторова на церемонии зажжения ханукальной свечи у иерусалимской Стены плача.

«Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, заметив присутствие посла России в Израиле, в гневе покинул дипломатическое мероприятие, которое организовал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар», — говорится в материале.

Отмечается, что свое недовольство сложившейся ситуацией Корнийчук выразил высокопоставленным представителям МИД Израиля.

В израильском внешнеполитическом ведомстве в свою очередь рассказали, что они «не получали никаких протестов», а также не заметили уход посла с церемонии. Там также выразили благодарность всем послам за присутствие, отдельно отметив Украину и Россию.

Ранее посла Украины вызвали в МИД Израиля из-за критики слов Нетаньяху о Путине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами