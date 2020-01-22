Обнародован состав нового правительства

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Премьер-министр Михаил Мишустин будет иметь девять заместителей. Первым зампредом правительства назначили Андрея Белоусова, ранее он занимал должность помощника президента.

Вице-премьером главы аппарата правительства стал Дмитрий Григоренко, до этого находившийся на пост замглавы ФНС.

В числе вице-премьеров — Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин. Трутнев параллельно назначен полпредом на Дальнем Востоке.

Неизменными остались главы Минобороны, МИДа, МВД, Минфина, Минэнерго, Минтранса, Минпромторга, Минприроды, Минсельхоза, МЧС, а также Министерства развития Дальнего Востока.

Новым Министром экономического развития назначен Максим Решетников, главой Минкультуры — Ольга Любимова, а министром здравоохранения стал Михаил Мурашко.

Полный список новый состав правительства можно найти на сайте кабмина.