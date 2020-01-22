Президент Вьетнама приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Посол Вьетнама в России Нго Дык Мань заявил, что генсек коммунистической партии и по совместительству президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг принял приглашение посетить Россию по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, вьетнамский лидер «уже точно» принял приглашения президента России Владимира Путина в участи в церемонии празднования Дня Победы 9 мая 2020 года.

Ранее принять участие в праздновании Дня Победы в Москве в этом году согласился резидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

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