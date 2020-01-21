Мишустин поставил задачу повысить темпы роста экономики

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что новый кабинет министров должен добиться повышения темпов роста экономики страны, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что для этого необходимо в первую очередь добиться значительных изменений предпринимательского климата, а также сформировать новый инвестиционный климат.

По словам Мишустина, без повышения роста экономики невозможно достичь никаких результатов, особенно в социальной сфере.

Ранее 21 января был назначен новый кабмин, были озвучены имена девяти заместителей премьер-министра.

Президент России Владимир Путин назначил Мишустина премьер-министром 16 января, после того как кабмин Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку.

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