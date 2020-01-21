Мишустин поставил задачу повысить темпы роста экономики
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Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что новый кабинет министров должен добиться повышения темпов роста экономики страны, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что для этого необходимо в первую очередь добиться значительных изменений предпринимательского климата, а также сформировать новый инвестиционный климат.
По словам Мишустина, без повышения роста экономики невозможно достичь никаких результатов, особенно в социальной сфере.
Ранее 21 января был назначен новый кабмин, были озвучены имена девяти заместителей премьер-министра.
Президент России Владимир Путин назначил Мишустина премьер-министром 16 января, после того как кабмин Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку.
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