Бывший зам Мишустина в ФНС назначен главой аппарата правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Дмитрий Григоренко стал вице-премьером — главой аппарата правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее он занимал пост замглавы ФНС.

До этого с августа 2013 года, он был начальником Управления налогообложения юридических лиц Федеральной налоговой службы.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.