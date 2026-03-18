Ученые открыли агрессивный рак крови, поражающий подростков

Японские медики обнаружили опасный подтип рака крови, который чаще встречается у подростков, и трудно выявляется обычными анализами. Об этом рассказал РИА Новости глава отдела изучения прогрессирования рака Национального онкологического центра Японии Кэнъити Ёсида.
В ходе исследования было проанализировано более тысячи случаев T-клеточного острого лимфобластного лейкоза. В итоге новый подтип был выявлен у 14 пациентов в возрасте от семи до 35 лет, при этом средний возраст больных составил около 17 лет.
«Прогноз у пациентов с этим подтипом был неблагоприятным — наблюдалось много случаев рецидивов и летальных исходов», — сообщил Ёсида.
Исследование также показало, что новый подтип рака может оставаться незамеченным при стандартных обследованиях, поскольку связан с редкой хромосомной перестройкой.
