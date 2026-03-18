В Краснодаре произошла вторая волна сильных взрывов

Украинские беспилотники вновь совершили налет на Краснодар. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам очевидцев, прогремели не менее 10 громких взрывов, которые были слышны в разных районах города. В небе были видны вспышки и звучали моторы беспилотников. Новая атака началась около 05:00 мск и продолжается до сих пор.

18 марта украинские беспилотники нанесли удары по многоэтажным домам в Краснодаре.

В этот же день глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают атаку дронов на город.

До этого обломки беспилотных летательных аппаратов упали на два дома в Лазаревском районе Сочи.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.