Стало известно, сколько доллар будет стоить в конце года

К концу 2026 года доллар будет стоить более 85 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, в настоящее время курс доллара растет по двум причинам — падение предложения зарубежной валюты на российском финансовом рынке и рост спроса на нее. По словам экономиста, предложение упало в разы на фоне корректировки бюджетного правила для восполнения резервов. А спрос подрастает сезонно и за счет снижения ключевой ставки ЦБ, уточнил эксперт. По его словам, покупать доллар надо было на «дне» — по 76 рублей.

«Был и ориентир до конца весны — 82 рубля за доллар. При этом на фоне мартовского ралли нефти и газа из-за эскалации на Ближнем Востоке примерно через месяц в страну начнет поступать больше валюты от российских экспортеров, и это сдержит ослабление рубля и бурный рост валюты. То есть краткосрочно и спекулятивно покупать валюту может быть уже и поздно — потенциал низкий. Другое дело под конкретные покупки импорта, включая туризм — здесь по необходимости. Но если ориентироваться на среднесрок и до конца года, то апсайд еще есть — ориентир за 85 рублей», — отметил Зельцер.

По данным Investing.com, 17 марта доллар в моменте поднимался до 82,19 рубля, впервые с декабря 2025 года.

