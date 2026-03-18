Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Стало известно, сколько доллар будет стоить в конце года

Экономист Зельцер: к концу года доллар будет стоить более 85 рублей
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

К концу 2026 года доллар будет стоить более 85 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, в настоящее время курс доллара растет по двум причинам — падение предложения зарубежной валюты на российском финансовом рынке и рост спроса на нее. По словам экономиста, предложение упало в разы на фоне корректировки бюджетного правила для восполнения резервов. А спрос подрастает сезонно и за счет снижения ключевой ставки ЦБ, уточнил эксперт. По его словам, покупать доллар надо было на «дне» — по 76 рублей.

«Был и ориентир до конца весны — 82 рубля за доллар. При этом на фоне мартовского ралли нефти и газа из-за эскалации на Ближнем Востоке примерно через месяц в страну начнет поступать больше валюты от российских экспортеров, и это сдержит ослабление рубля и бурный рост валюты. То есть краткосрочно и спекулятивно покупать валюту может быть уже и поздно — потенциал низкий. Другое дело под конкретные покупки импорта, включая туризм — здесь по необходимости. Но если ориентироваться на среднесрок и до конца года, то апсайд еще есть — ориентир за 85 рублей», — отметил Зельцер.

По данным Investing.com, 17 марта доллар в моменте поднимался до 82,19 рубля, впервые с декабря 2025 года.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
