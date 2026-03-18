В Кемеровской области подросток финасировал террористов

17-летнему жителю города Белово Кемеровской области предъявлено обвинение в финансировании терроризма. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Подросток финансировал организацию, признанную террористической и запрещенную на территории Российской Федерации. Он переводил деньги через свой аккаунт в одном из мессенджеров.

Преступную деятельность несовершеннолетнего пресекли сотрудники ФСБ.

Обвиняемый сейчас находится под домашним арестом.

24 февраля сообщалось, что в Тюмени сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в финансировании террористической деятельности с использованием внутренней валюты мессенджера Telegram — Telegram Stars.

7 февраля суд в Москве арестовал сотрудника службы авиационной безопасности одного из столичных аэропортов по делу о финансировании терроризма.

Ранее барнаульца арестовали за многомиллионный перевод ВСУ.