СМИ раскрыли, зачем Трамп идет на сближение с Россией

Politico: Трамп делает ставку на сближение с Россией для сдерживания Китая

Стремление президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине направлено на налаживание отношений с Москвой. Цель такого сближения – ослабить партнерские связи между Россией и Китаем, пишет газета Politico со ссылкой на представителя американской администрации.

Источник в администрации Трампа считает, что попытка найти общий язык с Россией может привести к «изменению баланса сил в отношении Китая, что потенциально может быть очень выгодным».

По данным газеты, в Белом доме полагают, что содействие прекращению украинского конфликта, возвращение России в международную экономику и привлечение американских инвестиций могут привести к переформатированию глобального миропорядка и снижению влияния Китая.

Экс-глава аппарата Совета национальной безопасности США Фред Флейтц утверждает, что для Трампа мирное сосуществование с Москвой приоритетнее украинского вопроса. Он заявляет, что президент рассматривает союз России и Китая как основную угрозу безопасности США и стремится к нормализации отношений с Кремлем с целью разрушения этого стратегического альянса.

14 марта Трамп признался, что с президентом Украины Владимиром Зеленским сложнее договориться, чем с российским лидером Владимиром Путиным.

