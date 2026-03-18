На базе ВВС США в Нью-Мексико произошла стрельба, есть раненые

Один человек не выжил, еще один получил ранение в результате стрельбы на базе Военно-воздушных сил США Холломан в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что инцидент произошел в районе 17:30 по местному времени (3:30 мск). Пострадавшему оказывается медицинская помощь. В настоящее время угрозы на территории военного объекта нет. Подробности инцидента не раскрываются.

До этого стало известно о том, что протаранивший синагогу в пригороде Детройта (штат Мичиган, США) уроженец Ливана потерял семью из-за ударов Израиля. 41-летний Айман Мохамад Газали, вооруженный винтовкой, въехал на автомобиле в синагогу «Храм Исраэль». Сотрудники службы безопасности открыли по нему огонь. В результате Газали не выжил. Кроме самого подозреваемого, в результате происшествия пострадал сотрудник службы безопасности, его госпитализировали. Власти Соединенных Штатов не дали оценку ущерба зданию синагоги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».



