Рабочая группа предложила закрепить статус Госсовета в Конституции

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России предложила закрепить статус Государственного совета в основном законе государства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо рабочей группы.

Определение статуса Госсовета рабочая группа считает одним из основных вопросов, требующих проработки. Предлагается прописать в Конституции принципы формирования совета и определить ключевые принципы его взаимодействия с государственным механизмом.

Также рабочая группа предлагает расширить компетенции Конституционного суда России и закрепить обязанность российского правительства исполнить социальные обязательства.

Российский президент Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию России, которые должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.

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