Меркель и Макрон «потеряли» Путина на берлинском саммите
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель во время подготовке к фотосессии всех участников берлинского саммита по Ливии растерялись, когда не смогли найти российского главу Владимира Путина. Об этом сообщает Sputnik Франция.
На кадрах опубликованного ролика видно, как во время подготовки к протокольному фото представители стран переглянулись после того, как не увидели президента России.
После этого Меркель обратилась к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с вопросом о местонахождении Путина, поскольку на фото они должны стоять по соседству.
Через несколько секунд российский лидер вошел в фотозону. Макрон поприветствовал Путина рукопожатием, а затем немецкий канцлер показала ему, где нужно встать.
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