Саррадж и Хафтар не участвовали в главных дискуссиях в берлинской конференции

Канцлер Германии Ангела Меркель на конференции по Ливии в Берлине заявила, что премьер-министр правительства нацсогласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж не присутствовал на основных переговорах в рамках мероприятия. Об этом сообщает ТАСС.

Она добавила, что и маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар не участвовал в главных встречах. Представители ПНС и ЛНА не проводили встречу лично, добавила канцлер.

Меркель также заявила, что встреча по установке перемирия на территории Ливии пройдет в скором времени.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Хафтар и Саррадж были приглашены на конференцию по настоянию российской стороны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Меркель: конференция по Ливии сыграла важную роль в поддержке усилий ООН по урегулированию

— Члены конференции в Берлине договорились о перемирии в Ливии

— Помпео: ливийцы сами должны решить свою судьбу