В МИД РФ засомневались в личной встречи Хафтара и Сарраджа
Заместитель главы МИД России Михаил Богданов прокомментировал возможность проведения личной встречи премьер-министра правительства нацсогласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и маршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что он выразил сомнение в отношении проведения переговоров между главами ЛНА и ПНС, напомнив, что в Москве между ними так и не произошел контакт.
Богданов также уточнил, что еще не встречался с Хафтаром на полях берлинской конференции по Ливии. Дипломат подчеркнул, что соответствующая встреча имеет место будет в случае, «если будет окошко».
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