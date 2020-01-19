В МИД РФ засомневались в личной встречи Хафтара и Сарраджа

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов прокомментировал возможность проведения личной встречи премьер-министра правительства нацсогласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и маршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что он выразил сомнение в отношении проведения переговоров между главами ЛНА и ПНС, напомнив, что в Москве между ними так и не произошел контакт.

Богданов также уточнил, что еще не встречался с Хафтаром на полях берлинской конференции по Ливии. Дипломат подчеркнул, что соответствующая встреча имеет место будет в случае, «если будет окошко».

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