Володин назвал положительные стороны изменения Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал изменения в Конституции России. Об этом он сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин».

Отвечая на вопрос, не обострится ли ситуация в парламенте, как это было в 90-х годах при изменениях в Конституции, Володин заявил, что сейчас пришло время для обновления, поскольку появилась политическая культура. Он добавил, что все понимают, что от «острот мы все теряем».

«Будет больше диалога, будет больше обратной связи. Но это и ответственность», — сказал Володин.

15 января президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию в ходе выступления с посланием Федеральному Собранию.

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