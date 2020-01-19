Медведев объяснил внезапную отставку правительства

close
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5... Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Экс-глава правительства России Дмитрий Медведев рассказал, почему 15 января было решено отправить в отставку весь кабинет министров под его руководством. Об этом он сказал в интервью «Первому каналу».

Самыми главными основаниями для ухода он назвал то, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собрании обозначил масштабные задачи по обновлению политической системы. Кроме того, на это решение повлиял и фактор времени, ведь экс-премьер был в этой должность почти восемь лет.

Медведев отметил, что Путин анонсировал задачи по обновлению судебной и политической системы, изменению баланса властей. Для этого, как он считает, нужна была «абсолютная свобода».

«Президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — подчеркнул он.

Медведев сообщил об отставке правительства 15 января. Он добавил, что кабмин сложил свои полномочия в соответствии со 117 статьей Конституции. Президент Владимир Путин принял отставку правительства, а также предложил Медведеву занять новую должность в Совете безопасности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Медведев рассказал об успешной работе правительства РФ вопреки санкциям

Медведев признался, что после отставки поехал кататься на лыжах

Медведев попросил спокойно реагировать на отставку правительства