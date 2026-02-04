Размер шрифта
Президент Колумбии оценил свою встречу с Трампом на 9 из 10

Президент Колумбии Петро о встрече с Трампом: это было на 9 из 10
Президенты Колумбии и США Густаво Петро и Дональд Трамп окончательно помирились после встречи 3 февраля в Белом доме. В интервью спустя пару часов после выхода из Овального кабинета колумбийский лидер оценил встречу на 9 из 10, сообщило издание El Pais.

Отношения между президентами ухудшались весь 2025 год. Трамп называл Петро «наркобароном» и «больным человеком», обвиняя его в неспособности остановить производство кокаина. Петро, в свою очередь, критиковал республиканца за поддержку Израиля в Газе и называл действия США в Карибском море «тиранией».

Их отношения обострились после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро. Лидер Колумбии назвал это «похищением», а Трамп намекнул, что Петро может стать «следующей целью» и не исключил военную операцию в Колумбии.

Теперь же ситуация изменилась. «По моим ожиданиям, встреча была на 9 из 10. Встреча состоялась в тот момент, когда, как мне кажется, у нас есть опасения и ожидания относительно будущего. Именно об этом и шла речь», — сказал Петро журналистам.

Он также сообщил, что показал американскому лидеру карты, видео и разведывательные отчеты, чтобы подчеркнуть его усилия по борьбе с наркотиками. Помимо этого, президенты двух стран обсудили безопасность соседних Венесуэлы и Эквадора.

Ранее президент Колумбии пригрозил взять в руки оружие для защиты от Трампа.
 
