Привычка «залипать» в телефоне в туалете опасна для прямой кишки

Привычка брать смартфон в туалет может обернуться проблемами со здоровьем. Многие воспринимают такие «паузы с гаджетом» как безобидную часть повседневной рутины, не связывая ее с возможными последствиями. Между тем, как рассказал «Газете.Ru» врач-колопроктолог «СМ-Клиника» Ярослав Крымский, опасность связана прежде всего, с тем, что человек подолгу сидит на унитазе, создавая избыточную нагрузку на сосуды прямой кишки.

По словам специалиста, современные смартфоны давно вытеснили из туалета кроссворды и журналы, превратив несколько минут в затяжную «процедуру». Молодые люди особенно легко «залипают» в экран, теряя ощущение времени. В результате человек задерживается на унитазе значительно дольше, чем это допустимо с физиологической точки зрения.

Длительное сидение и натуживание, по словам Крымского, не только создают нагрузку на сосуды в области прямой кишки, но и ослабляют связочный аппарат геморроидальных узлов. Это в свою очередь усиливает давление на венозные сплетения и со временем может привести к увеличению геморроидальных узлов и развитию заболевания.

Колопроктолог подчеркнул, что в норме дефекация должна быть быстрой (не более 3 минут) и не превращаться в отдельный ритуал. Даже при склонности к запорам не стоит задерживаться долго в туалете. Если проблема повторяется регулярно, гораздо эффективнее изменить характер и режим питания, чем пытаться «пересидеть» ее со смартфоном в руках.

«Достаточное количество клетчатки в рационе — больше свежих овощей, фруктов и ягод — помогает кишечнику работать активнее, улучшает перистальтику и снижает потребность в длительном сидении в туалете», — отметил Крымский.

Врач напомнил, что эта вредная привычка формируется незаметно. Однако именно такие мелочи со временем могут привести к хроническому геморрою. Отказ от смартфона в туалете — простой шаг, который поможет снизить нагрузку на сосуды прямой кишки и сохранить здоровье.

