Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Привычка «залипать» в телефоне в туалете опасна для прямой кишки

Врач Крымский: привычка сидеть в телефоне в туалете нагружает прямую кишку
HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

Привычка брать смартфон в туалет может обернуться проблемами со здоровьем. Многие воспринимают такие «паузы с гаджетом» как безобидную часть повседневной рутины, не связывая ее с возможными последствиями. Между тем, как рассказал «Газете.Ru» врач-колопроктолог «СМ-Клиника» Ярослав Крымский, опасность связана прежде всего, с тем, что человек подолгу сидит на унитазе, создавая избыточную нагрузку на сосуды прямой кишки.

По словам специалиста, современные смартфоны давно вытеснили из туалета кроссворды и журналы, превратив несколько минут в затяжную «процедуру». Молодые люди особенно легко «залипают» в экран, теряя ощущение времени. В результате человек задерживается на унитазе значительно дольше, чем это допустимо с физиологической точки зрения.

Длительное сидение и натуживание, по словам Крымского, не только создают нагрузку на сосуды в области прямой кишки, но и ослабляют связочный аппарат геморроидальных узлов. Это в свою очередь усиливает давление на венозные сплетения и со временем может привести к увеличению геморроидальных узлов и развитию заболевания.

Колопроктолог подчеркнул, что в норме дефекация должна быть быстрой (не более 3 минут) и не превращаться в отдельный ритуал. Даже при склонности к запорам не стоит задерживаться долго в туалете. Если проблема повторяется регулярно, гораздо эффективнее изменить характер и режим питания, чем пытаться «пересидеть» ее со смартфоном в руках.

«Достаточное количество клетчатки в рационе — больше свежих овощей, фруктов и ягод — помогает кишечнику работать активнее, улучшает перистальтику и снижает потребность в длительном сидении в туалете», — отметил Крымский.

Врач напомнил, что эта вредная привычка формируется незаметно. Однако именно такие мелочи со временем могут привести к хроническому геморрою. Отказ от смартфона в туалете — простой шаг, который поможет снизить нагрузку на сосуды прямой кишки и сохранить здоровье.

Ранее врач объяснил, почему вредно терпеть, когда хочется в туалет.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!