Трамп сделал шаг, который завершил в Соединенных Штатах шатдаун

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании федерального правительства, что свидетельствует о завершении шатдауна. Об этом сообщает телеканал CNN.

В материале отмечается, что подписание Трампом законопроекта позволяет до конца финансового года (30 сентября) возобновить финансирование ключевых федеральных органов. Но при этом денег может не хватить на Министерство внутренней безопасности США.

31 января Трамп заявил, что Демократическая партия США не хочет допустить нового шатдауна, так как это плохо скажется на ее имидже.

31 января в США начался частичный шатдаун. Правительство США временно приостановило работу до утверждения финансирования. Издание также отмечает, что шатдаун был вызван отказом сенаторов-демократов проголосовать за законопроект, который должен был обеспечить продолжение финансирования Министерства внутренней безопасности после событий в Миннесоте.

