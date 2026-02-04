Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

США отправили в Нигерию свой воинский контингент

AFRICOM: в Нигерию прибыла небольшая группа американских военных
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Группа американских военнослужащих отправилась в Нигерию. Об этом, ссылаясь на главу Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM) генерала Дагвина Андерсона, сообщает агентство Reuters.

По словам высокопоставленного военного, направление небольшого американского воинского контингента стало возможным после того, как США и Нигерия достигли договоренности об усилении борьбы с угрозой терроризма в Западной Африке и расширили сотрудничество в этой сфере.

Андерсон отметил, что прибывшие в Нигерию военные обладают рядом уникальных возможностей для борьбы с терроризмом.

Министр обороны Нигерии Кристофер Муса подтвердил нахождение в стране американских военнослужащих, но не сообщил никаких дополнительных подробностей.

26 декабря 2025 года Соединенные Штаты атаковали позиции террористической группировки ИГИЛ в Нигерии. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что авиаудар по позициям террористов на северо-западе африканской страны, нанесенный в рождественскую ночь, стал для них «подарком».

Ранее Трамп сделал предупреждение Нигерии.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!