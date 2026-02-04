США отправили в Нигерию свой воинский контингент

Группа американских военнослужащих отправилась в Нигерию. Об этом, ссылаясь на главу Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM) генерала Дагвина Андерсона, сообщает агентство Reuters.

По словам высокопоставленного военного, направление небольшого американского воинского контингента стало возможным после того, как США и Нигерия достигли договоренности об усилении борьбы с угрозой терроризма в Западной Африке и расширили сотрудничество в этой сфере.

Андерсон отметил, что прибывшие в Нигерию военные обладают рядом уникальных возможностей для борьбы с терроризмом.

Министр обороны Нигерии Кристофер Муса подтвердил нахождение в стране американских военнослужащих, но не сообщил никаких дополнительных подробностей.

26 декабря 2025 года Соединенные Штаты атаковали позиции террористической группировки ИГИЛ в Нигерии. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что авиаудар по позициям террористов на северо-западе африканской страны, нанесенный в рождественскую ночь, стал для них «подарком».

Ранее Трамп сделал предупреждение Нигерии.