Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Онколог Румянцев назвал самый распространенный вид детского рака в России

Онколог Румянцев: острый лейкоз у детей встречается чаще других видов рака
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Острый лейкоз является наиболее распространенным онкологическим заболеванием у детей как в России, так и в мире. Об этом сообщил президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев в интервью РИА Новости.

«И в мире, и в России самый распространенный вид рака – это острый лейкоз. Это группа заболеваний, кроветворная иммунная система, которая составляет примерно 50% всех видов онкологических заболеваний у детей», — пояснил Румянцев.

По его словам, на втором месте по частоте встречаемости среди детских онкологий находятся опухоли центральной нервной системы, составляющие около 25% случаев. Их возникновение, как правило, обусловлено генетическими или наследственными факторами. В отличие от приобретенных расстройств, они формируются преимущественно в период внутриутробного развития.

Он также добавил, что у детей с такой группой заболеваний часто наблюдаются пороки развития, биохимические, биологические и другие нарушения.

У взрослых, по словам Румянцева, совсем другая структура онкологической заболеваемости.

Ранее было установлено, что средний возраст онкозаболеваний в России составляет около 65 лет.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!