Онколог Румянцев назвал самый распространенный вид детского рака в России

Онколог Румянцев: острый лейкоз у детей встречается чаще других видов рака

Острый лейкоз является наиболее распространенным онкологическим заболеванием у детей как в России, так и в мире. Об этом сообщил президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев в интервью РИА Новости.

«И в мире, и в России самый распространенный вид рака – это острый лейкоз. Это группа заболеваний, кроветворная иммунная система, которая составляет примерно 50% всех видов онкологических заболеваний у детей», — пояснил Румянцев.

По его словам, на втором месте по частоте встречаемости среди детских онкологий находятся опухоли центральной нервной системы, составляющие около 25% случаев. Их возникновение, как правило, обусловлено генетическими или наследственными факторами. В отличие от приобретенных расстройств, они формируются преимущественно в период внутриутробного развития.

Он также добавил, что у детей с такой группой заболеваний часто наблюдаются пороки развития, биохимические, биологические и другие нарушения.

У взрослых, по словам Румянцева, совсем другая структура онкологической заболеваемости.

Ранее было установлено, что средний возраст онкозаболеваний в России составляет около 65 лет.