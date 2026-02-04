Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Дания заявила о проведении наступательных кибератак за рубежом

СВР Дании заявила о возможности проведения наступательных кибератак за рубежом
Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Служба военной разведки Дании (FE) имеет полномочия по проведению наступательных киберопераций против целей за границей. Об этом заявил глава службы Томас Аренкиль, передает РИА Новости.

«FE может предложить совершенно уникальные условия и задачи для хакеров, потому что мы единственные, кому по закону разрешено проводить наступательные хакерские операции против целей за границей», — сказал он в рамках кампании по рекрутингу специалистов.

Аренкиль пояснил, что работа в подразделении предполагает не только защиту инфраструктуры, но и активное «компрометирование сетей противника» для сбора закрытой информации.

В сообщении отмечается, что датская Служба военной разведки ведет поиски экспертов в области наступательной IT-безопасности.

В конце января Reuters со ссылкой на датский МИД сообщал, что представители Дании, Гренландии и США встретились для обсуждения безопасности в Арктике и красных линий Копенгагена.

Ранее сообщалось, что в Европе готовят альтернативу статье НАТО о взаимной обороне.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!