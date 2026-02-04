Дания заявила о проведении наступательных кибератак за рубежом

Служба военной разведки Дании (FE) имеет полномочия по проведению наступательных киберопераций против целей за границей. Об этом заявил глава службы Томас Аренкиль, передает РИА Новости.

«FE может предложить совершенно уникальные условия и задачи для хакеров, потому что мы единственные, кому по закону разрешено проводить наступательные хакерские операции против целей за границей», — сказал он в рамках кампании по рекрутингу специалистов.

Аренкиль пояснил, что работа в подразделении предполагает не только защиту инфраструктуры, но и активное «компрометирование сетей противника» для сбора закрытой информации.

В сообщении отмечается, что датская Служба военной разведки ведет поиски экспертов в области наступательной IT-безопасности.

В конце января Reuters со ссылкой на датский МИД сообщал, что представители Дании, Гренландии и США встретились для обсуждения безопасности в Арктике и красных линий Копенгагена.

Ранее сообщалось, что в Европе готовят альтернативу статье НАТО о взаимной обороне.