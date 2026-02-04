Названа причина, почему кошки так хорошо манипулируют и зачем им это

Кошки считаются одними из самых искусных манипуляторов среди домашних животных, и этому есть вполне объяснимые причины, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«За тысячелетия жизни рядом с человеком они научились тонко подстраиваться под наше поведение и эмоциональные реакции, не теряя при этом независимости. В отличие от собак, кошки не стремятся к прямому подчинению и выстраивают отношения иначе — через управление вниманием, ресурсами и настроением хозяина. Они прекрасно считывают интонации голоса, мимику и жесты, быстро понимая, в какой момент человек более склонен уступить», — объяснил эксперт.

Именно поэтому жалобное мяуканье чаще звучит рано утром или рядом с миской, а ласка и мурлыканье включаются тогда, когда кошке что-то нужно.

«Особую роль играет так называемое «социальное мяуканье» — звук, который кошки почти не используют для общения между собой, но активно применяют в контакте с людьми. По тембру и частоте он напоминает плач младенца, что на бессознательном уровне вызывает у человека желание отреагировать и помочь. Добавьте к этому выразительный взгляд, замедленные движения, трение о ноги — и манипуляция становится практически безотказной», — поделился ветврач.

При этом кошки отлично запоминают, какие действия приводят к результату: если однажды человек встал ночью и покормил питомца, сценарий будет повторяться снова и снова, отметил Руденко.

«Манипуляция у кошек — не проявление коварства, а адаптивный механизм выживания и способ выстроить комфортную для себя среду. Они не обманывают в привычном нам смысле, а используют поведенческие стратегии, которые подкрепляются нашей реакцией. Человек сам невольно становится соавтором этих «приемов», поощряя их вниманием и заботой. Понимание этого помогает выстраивать более здоровые границы с питомцем, не лишая его любви, но и не позволяя управлять всеми аспектами жизни хозяина», — резюмировал эксперт.

