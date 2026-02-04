Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Названа причина, почему кошки так хорошо манипулируют и зачем им это

Ветврач Руденко: манипуляции кошек — это не коварство, а механизм выживания
Evgenia Terekhova/Shutterstock/FOTODOM

Кошки считаются одними из самых искусных манипуляторов среди домашних животных, и этому есть вполне объяснимые причины, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«За тысячелетия жизни рядом с человеком они научились тонко подстраиваться под наше поведение и эмоциональные реакции, не теряя при этом независимости. В отличие от собак, кошки не стремятся к прямому подчинению и выстраивают отношения иначе — через управление вниманием, ресурсами и настроением хозяина. Они прекрасно считывают интонации голоса, мимику и жесты, быстро понимая, в какой момент человек более склонен уступить», — объяснил эксперт.

Именно поэтому жалобное мяуканье чаще звучит рано утром или рядом с миской, а ласка и мурлыканье включаются тогда, когда кошке что-то нужно.

«Особую роль играет так называемое «социальное мяуканье» — звук, который кошки почти не используют для общения между собой, но активно применяют в контакте с людьми. По тембру и частоте он напоминает плач младенца, что на бессознательном уровне вызывает у человека желание отреагировать и помочь. Добавьте к этому выразительный взгляд, замедленные движения, трение о ноги — и манипуляция становится практически безотказной», — поделился ветврач.

При этом кошки отлично запоминают, какие действия приводят к результату: если однажды человек встал ночью и покормил питомца, сценарий будет повторяться снова и снова, отметил Руденко.

«Манипуляция у кошек — не проявление коварства, а адаптивный механизм выживания и способ выстроить комфортную для себя среду. Они не обманывают в привычном нам смысле, а используют поведенческие стратегии, которые подкрепляются нашей реакцией. Человек сам невольно становится соавтором этих «приемов», поощряя их вниманием и заботой. Понимание этого помогает выстраивать более здоровые границы с питомцем, не лишая его любви, но и не позволяя управлять всеми аспектами жизни хозяина», — резюмировал эксперт.

Ранее ветеринар запретил будить кошек, когда они дергаются во сне.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!