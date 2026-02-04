В Дагестане похитили более 275 млн рублей по схеме с материнским капиталом

В Дагестане похитили сотни миллионов рублей, выделенных в рамках национального проекта «Демография. Об этом сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко в интервью ТАСС.

Он рассказал, что руководитель кредитного потребительского кооператива наладил целую схему по обналичиванию средств материнского капитала в республике.

С заемщиками заключались договоры на приобретение жилья, однако они были фиктивными, и выделенные государством деньги оседали в карманах мошенников. Совокупный ущерб превысил 275 млн рублей, подчеркнул Курносенко.

Начальник ГУЭБиПК также рассказал о вскрытии фактов хищения бюджетных средств в Мытищах. Деньги были выделены на развитие системы дистанционного обучения, ориентированной на детей с ограниченными возможностями и людей, которые нуждаются в длительном лечении на дому. Подробности он сообщил.

До этого Курносенко сообщил, что сотрудники МВД пресекли деятельность трех преступных групп, занимавшихся масштабными хищениями бюджетных средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений в приграничных регионах.

Ранее бывший курский губернатор признал вину во взятках.