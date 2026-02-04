В МИД заявили о «политическом похолодании» в Арктике

В МИД РФ заявили о нарастании военно-политического противостояния в Арктике

Военно-политическое противостояние в Арктике нарастает, появляются новые угрозы. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью РИА Новости.

По его словам, в Арктике сейчас ощущается «не только глобальное потепление, но и политическое похолодание».

«C подачи западных стран и блока НАТО в регионе нарастает военно-политическое противостояние, появляются новые вызовы и угрозы, увеличивается интенсивность и размах учений альянса, приобретающих все более наступательный и агрессивный характер, к участию в них все чаще привлекаются внерегиональные страны», — сказал дипломат, который также является старшим должностным лицом от РФ в Арктическом совете.

Масленников отметил, что против России применяются санкционные меры, цель которых помешать развитию российской Арктики и международному взаимодействию на Севере в целом.

По его мнению, в подходах западных стран теперь господствуют установки на противоборство и силовые сценарии обеспечения своих интересов.

В начале января агентство Bloomberg сообщило, что Германия намерена выступить с предложением о запуске миссии НАТО для мониторинга и обеспечения безопасности в Арктике. Основой для миссии может послужить операция НАТО «Балтийский часовой», которую запустили в январе 2025 года для защиты критически важной инфраструктуры в акватории Балтийского моря.

Ранее сообщалось, что страны НАТО наращивают планы по защите Арктики от Росси.