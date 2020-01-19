Медведев рассказал об успешной работе правительства РФ вопреки санкциям

Экс-председатель российского правительства Дмитрий Медведев подвел итоги своей восьмилетней работы. Об этом он сказал в интервью «Первому каналу».

По словам Медведева, в целом он доволен тем, что происходило в правительстве под его руководством. Однако окончательную оценку его работе будет давать не он, а россияне.

«Я прямо скажу... в целом доволен,... как работал высший исполнительный орган власти», — отметил он.

Медведев рассказал, что работа первого правительства началась во времена кризиса и упадка цен на энергоносители. Далее были санкции из-за «возвращения Крыма».

«Мы должны были... заняться важнейшей темой... импортозамещением... С другой стороны, мы сделали ставку на то, чтобы заместить многие виды товаров… и просто создавать новые российские продукты и товары», — добавил он.

Заключая, он подчеркнул, что все это время правительство проводило большую и серьезную работу. Он похвалил российских министров.

Медведев сообщил об отставке правительства 15 января. Он добавил, что кабмин сложил свои полномочия в соответствии со 117 статьей Конституции. Президент Владимир Путин принял отставку правительства, а также предложил Медведеву занять новую должность в Совете безопасности.

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