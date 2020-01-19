Тимошенко заявила о начавшемся процессе «ликвидации» Украины

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По мнению Тимошенко, если сейчас эта информация не будет донесена до каждого украинца, то будет потеряно время, которое потом уже невозможно будет наверстать.

Политик утверждает, что с момента обретения независимости Украина попала под внешнее «кураторство», потеряв свою «субъектность» в мире и превратившись в объект, который «все используют, как хотят».

В настоящее время Украина вошла в ту стадию, когда ее власти либо сделают выводы и покончат с таким положением дел, либо позволят окончательно лишить страну ресурсов и собственности, заключила Тимошенко.