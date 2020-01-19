СМИ: один из советников Трампа по России отстранен от работы

Директора подразделения по отношениям с Европой и Россией Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пика отстранили от должности на время начатого в отношении него расследования, передает портал Axios со ссылкой на источник.

По данным источника, расследование связано с вопросами безопасности.

Отмечается, что Пик отказался от комментариев.

Пик должен был на будущей неделе сопровождать американского президента Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе.