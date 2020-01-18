Путин о послании Федеральному собранию: это далеко не все

close
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что предложения из послания Федеральному собранию — это не все, что власти планируют сделать, передает РИА «Новости».

«Но это, конечно, далеко не все, что мы планируем делать», — сказал Путин.

По его словам, основные планы по развитию заложены в национальных проектах.

Глава государства напомнил, что в начале 2000-х годов пенсионерам не выплачивали денежное содержание, предприятия по полгода не платили зарплату. При этом он подчеркнул, что и сейчас существуют проблемы.

«Есть проблемы, связанные с тем, что колебания произошли в последние годы, за последние пять лет, реальные доходы заморозились, мы это все видим и будем работать», — сказал Путин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Послание Федеральному собранию: главные тезисы Путина

Изменения в Конституцию: что предложил президент