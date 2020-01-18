Путин о послании Федеральному собранию: это далеко не все

Президент России Владимир Путин заявил, что предложения из послания Федеральному собранию — это не все, что власти планируют сделать, передает РИА «Новости».

«Но это, конечно, далеко не все, что мы планируем делать», — сказал Путин.

По его словам, основные планы по развитию заложены в национальных проектах.

Глава государства напомнил, что в начале 2000-х годов пенсионерам не выплачивали денежное содержание, предприятия по полгода не платили зарплату. При этом он подчеркнул, что и сейчас существуют проблемы.

«Есть проблемы, связанные с тем, что колебания произошли в последние годы, за последние пять лет, реальные доходы заморозились, мы это все видим и будем работать», — сказал Путин.

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