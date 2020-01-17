Пушков рассказала о работе группы по внесению поправок в Конституцию

Сенатор Алексей Пушков в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что рабочая группа по внесению поправок в Конституцию к содержательной части еще не переходила.

Он отметил, очередное заседание пройдет во вторник, 21 января.

«На сегодняшнем заседании обсуждали порядок дальнейшей работы, то есть к содержательной части мы еще не переходили. Конкретные поправки и конкретные предложения пока не обсуждались, речь шла об организационных вопросах», — сказал Пушков.

Сенатор сообщил, что группа пока обсуждала формат работы.

«Сегодня мы занимались лишь тем, что обсуждали в каком формате и как будет работать, потому что в группе 75 человек. Как наиболее оптимально разделить обязанности на такую достаточно большую группу людей, представляющую разные структуры», — сказал Пушков.

В ходе ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, лидер заявил о необходимости вынесения на голосование граждан ряда поправок в Конституцию. Позже было подписано распоряжение об образовании рабочей группы для подготовки соответствующих проектов.

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