Глава ВЦИОМ назвал тех, кто остался недоволен Посланием Путина

Люди, не одобрившие «демографический пакет» и поправки в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным, – это, как правило, те, кто заведомо отрицательно относятся к любым планам главы государства, пояснил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров во время презентации результатов соцопроса об отношении россиян к посланию президента.

«Негативные оценки более характерны для группы, которая свои политические взгляды характеризует так: «Мы не одобряем работу Путина». Эти негативные оценки относительно работы президента в целом транслируются и на его планы, чего бы они ни касались – демографии, внешней политики, Конституции», пояснил Федоров.

Он уточнил, что, как правило, в данном случае речь идет о сторонниках КПРФ и «мелких непарламентских партий».

«Мне кажется, это такая довольно странная игра: мы все время выискиваем, кто не доволен. Но, если посмотреть на цифры, больше 76% (из тех, кто смотрел послание полностью, — «Газета.Ru») довольны», — обратил внимание директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.