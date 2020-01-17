Медведев высказался о смене кабмина
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал членов ушедшего в отставку правительства спокойно работать до формирования нового кабинета, передает РИА «Новости».
Новый премьер Михаил Мишустин и Медведев встретились с ушедшим в отставку кабмином.
На встрече Медведев назвал смену правительства нормальной ситуацией в период перемен.
«Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным», — заявил Медведев.
15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром.
Госдума одобрила Мишустина на пост премьер-министра 16 января. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.