Медведев высказался о смене кабмина

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал членов ушедшего в отставку правительства спокойно работать до формирования нового кабинета, передает РИА «Новости».

Новый премьер Михаил Мишустин и Медведев встретились с ушедшим в отставку кабмином.

На встрече Медведев назвал смену правительства нормальной ситуацией в период перемен.

«Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным», — заявил Медведев.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром.

Госдума одобрила Мишустина на пост премьер-министра 16 января. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.