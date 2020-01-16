Путин назначил Мишустина премьер-министром

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении премьером страны Михаила Мишустина. Указ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Назначение вступает в силу в четверг, 16 января.

Ранее депутаты Госдума в ходе голосования одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. За высказались 383, воздержались — 41, против не проголосовал никто.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ.

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