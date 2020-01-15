Путин подпишет указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подпишет отдельный указ, где будут определены сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков подчеркнул, что речь идет именно о голосовании, а не о референдуме.

По словам пресс-секретаря, так как Путин в послании Федеральному собранию говорил о субстанциях, не касающихся основополагающих статей Конституции, то речь не может идти о референдуме и даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования.

Однако, по словам Пескова, из-за того, что это является достаточно серьезной реформой, глава государства посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами, поэтому речь идет именно о голосовании.