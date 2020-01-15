Путин призвал повысить роль губернаторов в выработке решений

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо повысить роль губернаторов в выработке принятия решений федерального значения, передает РИА «Новости».

«Считаю необходимым кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне.

Вы знаете, в 2000 году по моей инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов.

За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность, его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов, считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета», - сказал он.