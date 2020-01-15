Роухани раскритиковал предложение о переходе к «сделке Трампа» вместо СВПД

Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал идею заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) на «сделку Трампа». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допусти замену СВПД соглашением на условиях Соединенных Штатов, назвав это » сделкой Трампа».

«Премьер-министр Великобритании предложил отложить в сторону СВПД и перейти к сделке Трампа ... Но Трамп только нарушает соглашения, нарушает международные законы и нормы», — заявил иранский лидер.

Роухани также отметил, что Евросоюз не может действовать как «свободные страны» и потребовал «прийти и извиниться» перед Ираном за «безрезультатность» и «страх перед США».

Он призвал Запад вернуться к СВПД.

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